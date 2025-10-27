Logo Epoch Times

Er wurde 83 Jahre alt

Jazz-Schlagzeuger Jack DeJohnette gestorben

Jack DeJohnette gehörte zu den weltbesten Jazz-Schlagzeugern. Größen wie Miles Davis, John Coltrane und Keith Jarrett gehörten zu seinen Partnern. Jetzt ist der Musiker gestorben.

top-article-image

Der US-Schlagzeuger Jack DeJohnette ist gestorben.

Foto: Javier Etxezarreta/EFE/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der US-Jazzdrummer Jack DeJohnette ist tot. Er sei am Sonntag (Ortszeit) im Alter von 83 Jahren im Beisein seiner Frau und engen Freunden in Woodstock im US-Bundesstaat New York gestorben, teilte sein Management dpa mit. Auch sein Label ECM bestätigte den Tod des Musikers.
DeJohnette gehörte zu den bedeutendsten Jazz-Schlagzeugern seiner Generation und arbeitete auch als Pianist und Komponist.
Er spielte mit John Coltrane, Bill Evans, Miles Davis, Herbie Hancock, Keith Jarrett und Charles Lloyd – unter anderem Blues, Bebop, Hard Bop, Soul-Jazz und Rock-Jazz.
Der US-Schlagzeuger Jack DeJohnette ist gestorben. (Archivfoto)

Der US-Schlagzeuger Jack DeJohnette. Seine Karriere begann 1966 in New York.

Foto: Javier Etxezarreta/EFE/dpa

„Hausschlagzeuger“ des Münchner Labels ECM

Ab den 1970er Jahren war er auch „Hausschlagzeuger“ des Labels ECM. In deren Münchner Studios nahm er zahlreiche Platten auf wie „Special Edition“, „Song X“ und „New Directions“ – als Sideman, Leader oder unter eigenem Namen.
DeJohnette wurde am 9. August 1942 in Chicago geboren. Vom vierten bis zum vierzehnten Lebensjahr spielte er Klavier, bevor er auf der High School zum Schlagzeug wechselte und Musik studierte.
Seine Karriere begann 1966 in New York. Er wirkte in dem Ensemble des Jazzsaxophonisten John Coltrane mit, dann mit dem Quartett von Charles Lloyd, zu dem auch der junge Pianist Keith Jarrett gehörte. Mit ihm und dem Bassisten Gary Peacock gründete DeJohnette in den 80er Jahren das berühmte Keith Jarrett Trio. (dpa/red)

