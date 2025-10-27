Logo Epoch Times

vor 22 Minuten

Wind bis 280 Kilometern pro Stunde: Hurrikan „Melissa“ erreicht vor Jamaika stärkste Stufe

vor 42 Minuten

Bericht: 31 Tanker der russischen Schattenflotte in einer Woche vor Finnland festgestellt

vor einer Stunde

Bundeswehr-General sieht Grenzen bei Drohnenabwehr: „Kann nicht alles schützen“

vor einer Stunde

Erdogan unterzeichnet Vertrag zum Kauf von 20 Eurofighter-Jets von London

vor 2 Stunden

Vorfall mit Schmuggelballons: Litauen schließt verbliebene Grenzübergänge zu Belarus

vor 2 Stunden

Gegen den wirtschaftlichen Trend: Pharmabranche wächst

vor 2 Stunden

Goldpreis fällt deutlich unter 4.000 US-Dollar

vor 3 Stunden

Israel hebt Ausnahmezustand für Gebiete nahe Gazastreifen auf

vor 3 Stunden

Einzigartiger Fund: Keltische Goldmünze in Sachsen entdeckt

vor 3 Stunden

Puigdemont: Katalanische Unabhängigkeitsbefürworter entziehen Madrid Unterstützung

Parteiaustritt als Appell

Kölns Ex-Oberbürgermeister Fritz Schramma verlässt CDU

Aus Enttäuschung über die Kölner Kreispartei ist der ehemalige Oberbürgermeister Fritz Schramma nach fast 50 Jahren Mitgliedschaft aus der CDU ausgetreten.

Kölner Dom (Archiv)

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma ist nach fast 50 Jahren Mitgliedschaft aus der CDU ausgetreten. Als Grund dafür nannte Schramma das Verhalten der Kölner Kreispartei, wie die „Kölnische Rundschau“ in ihrer Dienstagsausgabe schreibt.
„Ich halte grundsätzlich die Werte, die die CDU vertritt, weiterhin für richtig“, sagte Schramma. Auf NRW- und Bundesebene mache die Union eine gute Arbeit, unter anderem mit Ministerpräsident Hendrik Wüst und Bundeskanzler Friedrich Merz.
Nach erneuten Verlusten für die Kölner CDU bei der Kommunalwahl jedoch habe er „zum wiederholten Mal festgestellt, dass sich im Denken und Handeln der Partei- und Fraktionsspitze nichts geändert hat“.
So seien die Führungspositionen in der Fraktion schon am Morgen nach der Wahl erneut an die bisherigen Amtsinhaber vergeben worden: „Das sieht für mich so aus, als wenn bestimmte Leute nur ihre Pöstchen sichern wollen.“
Mit Blick auf die Bundestagsabgeordnete Serap Güler, die Vorsitzende des Kreisverbands der Partei ist, sagte Schramma: „Diese Kölner CDU wird nicht geführt.“ Er verstehe seinen Parteiaustritt als Appell. Gerade jüngere Mitglieder seien gefragt, einen neuen Weg einzuschlagen. (dts/red)

