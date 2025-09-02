Stauprognose: Volle Autobahnen am ersten Septemberwochenende erwartet

Autofahrer müssen am ersten Septemberwochenende wieder mit vollen Autobahnen rechnen. Wie der ADAC am Dienstag in München mitteilte, kann vor allem die Rückreisewelle aus den Sommerferien für Staus sorgen. In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein enden die Ferien, ebenso in mehreren österreichischen Bundesländern. Gleichzeitig sind viele Späturlauber und Wochenendausflügler unterwegs.

Rückreisewelle besonders am Wochenende

Die größte Staugefahr droht demnach von Freitagmittag bis Freitagabend sowie Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Vor allem rund um die mehr als 1200 Baustellen könne sich die Situation verschärfen, da auch das Sommer-Fahrverbot für Lkws an Samstagen beendet ist.

Auch im benachbarten Ausland ist der Rückreiseverkehr spürbar. Auf dem Brenner kann die Sanierung der Luegbrücke dem Automobilklub zufolge zu Verkehrsbehinderungen führen, in Tirol gelten ebenfalls Abfahrtssperren auf der Inntalautobahn und Fernpass-Route. Der Mont-Blanc-Tunnel zwischen Italien und Frankreich wird saniert, weshalb dort der Verkehr laut Plan zwischen dem 1. September bis Mitte Dezember ruht. (afp/red)