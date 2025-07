ZDF-„Fernsehgarten“ wegen Gewitters in Mainz geräumt

Wegen eines Gewitters in Mainz ist das Gelände des ZDF-„Fernsehgartens“ kurz nach Beginn der Live-Sendung vorübergehend geräumt worden. „Ich muss weinen“, sagte Moderatorin Andrea Kiewel, bevor sie den Zuschauern zurief: „Bringt euch in Trockenheit.“ Die Stars zogen in ein Studio um, von wo aus sie weitersendeten.

Nach etwa anderthalb Stunden konnten sie wieder nach draußen auf die Bühne – traten dort allerdings vor weitgehend leeren Rängen auf. Nur noch das Team und einige Bekannte sahen zu. Die Zuschauer in Mainz verfolgten die Sendung nach ZDF-Angaben größtenteils in einer Halle auf dem Gelände vor Monitoren.

Den „Fernsehgarten“ gibt es bereits seit 1986, seit 2009 wird er von Kiewel moderiert. Die Sendung am Sonntag war die Mallorca-Ausgabe mit Sängern, die oft auf der Baleareninsel auftreten. Schon 2019 musste das Gelände des „Fernsehgartens“ einmal wegen schlechten Wetters geräumt werden. (afp/red)