Größte gemeinsame Militärübung: Australien und USA

Das HIMARS-System des US-Militärs im Einsatz auf einem Schießplatz in Nordaustralien im Rahmen der Übung Talisman Sabre, 22. Juli 2023. Foto: ANDREW LEESON/AFP via Getty Images

Auch deutsche Soldaten sind dabei: das alle zwei Jahre stattfindende Manöver „Talisman Sabre“ hat begonnen. In Australien trainieren mehr als 30.000 Mann.

Die USA und Australien haben am Samstag eine gemeinsame Militärübung begonnen, an der auch Soldaten aus Deutschland, Japan, Frankreich und Südkorea teilnehmen. Es ist die größte gemeinsame Übung des australischen und US-amerikanischen Streitkräfte.

Das alle zwei Jahre stattfindende Manöver „Talisman Sabre“ (Glücksbringer-Säbel) soll zwei Wochen dauern und hat vor dem Hintergrund der Spannungen mit China im asiatisch-pazifischen Raum auch politische Brisanz.

Getestet werden bei der Übung unter anderem die Himars-Mehrfachraketenwerfer, welche kürzlich aus den USA an die australischen Streitkräfte verkauft worden waren. An der Übung nehmen mehr als 30.000 Soldaten teil. Sie trainieren in mehreren australischen Bundesstaaten Einsätze an Land, im Wasser und in der Luft. (afp)