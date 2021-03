Biden hält nach über zwei Monaten erste offizielle Pressekonferenz seit Amtsantritt

Mehr als zwei Monate nach seinem Amtsantritt als US-Präsident stellt sich Joe Biden am Donnerstag den Fragen von Journalisten. Es ist die erste offizielle Pressekonferenz von Biden seit seiner Vereidigung am 20. Januar.

Indem er mehrere Wochen auf eine offizielle Begegnung mit den Medien verzichtete, brach Biden mit einer von seinen Vorgängern gepflegten Tradition.

Zuletzt hatte es vermehrt Kritik an Bidens Verzicht auf eine Pressebegegnung in großem Rahmen gegeben. Im werden mitunter Demenz und Alterserscheinungen unterstellt und die Frage, ob er „fit for office“ (fit beziehungsweise im Stande das Amt aufzuführen) tauchte wieder auf.

Erst vor kurzem stolperte der 78-Jährige beim Versuch die Air Force One aufzusteigen dreimal. (afp/rm)

