Bundesrichter verlängert Frist für Trumps Abfindungsangebot an Bundesangestellte

Der US-Bezirksrichter George O’Toole in Boston erließ eine einstweilige Verfügung, die die ursprüngliche Frist für das Programm „Aufgeschobener Rücktritt“ vom 6. Februar aussetzte. Das Urteil gibt den Arbeitnehmern zusätzliche Zeit, um sich zu entscheiden, ob sie das Angebot annehmen möchten, das ihnen fast acht Monate lang volle Bezahlung und Sozialleistungen bietet, wenn sie ihren Arbeitsplatz kündigen. Währenddessen fechten mehrere Gewerkschaften das Programm grundlegend rechtlich an.

Sie vertreten zusammen mehr als 800.000 Bundesangestellte. Sie befürworten die jetzige einstweilige Verfügung des Richters zur Fristverlängerung.

Bis Donnerstagmorgen, 6. Februar, hatten sich mehr als 40.000 Bundesangestellte für das Programm entschieden, dessen Frist ursprünglich auf 23:59 Uhr desselben Tages festgelegt war.

Bei einer Anhörung am Montag, 10. Februar, bei der Richter O’Toole die rechtliche Anfechtung der Gewerkschaften prüfen wird, könnte der Bundesrichter entscheiden, das Inkrafttreten des Abfindungsprogramms weiter zu verschieben oder dauerhaft zu blockieren.

Diese Woche gingen in Washington, D.C., Demonstranten auf die Straße, um gegen das Trump-Abfindungsprogramm zu protestieren. Mehrere Demokraten und Gewerkschaften werfen der Trump-Regierung vor, gegen Bundesgesetze zu verstoßen.

Während das Trump-Abfindungsprogramm den Bundesangestellten bei Zustimmung eine volle Bezahlung bis September verspricht, laufen die aktuellen Bundesausgabengesetze im März aus. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Bundesgehälter über diesen Zeitpunkt hinaus finanziert werden können oder werden.

Nach Angaben der gemeinnützigen Organisation „Partnership for Public Service“ gehen in einem normalen Jahr etwa sechs Prozent der Bundesangestellten in den Ruhestand oder kündigen.

Trump-Regierung: Trotz Abfindungsablehnung Kündigung möglich

Die Trump-Regierung erklärte, dass diejenigen, die das Abfindungsangebot nicht annehmen würden, trotzdem ihren Arbeitsplatz verlieren könnten.

Darüber hinaus unterzeichnete US-Präsident Donald Trump am 20. Januar eine Durchführungsverordnung, mit der bis zu 50.000 Bundesbedienstete neu eingestuft werden sollen, um ihre Entlassung zu erleichtern.

Trumps Anordnung nimmt diejenigen, die „vertrauliche, politikbestimmende, politikgestaltende oder politikberatende Aufgaben wahrnehmen“, vom Kündigungsschutz für Bundesbeamte aus. In einer vor einem Bundesgericht eingereichten Klage argumentierte die „American Federation of Government Employees“, eine Gewerkschaft für Bundesangestellte, dass der US-Präsident nicht befugt sei, Bundesbediensteten den Kündigungsschutz nach Belieben zu entziehen.

Die Trump-Regierung argumentierte in einem gerichtlichen Schriftsatz vor der Anhörung am Donnerstag, 6. Februar, dass eine Verlängerung der Frist für die Bundesbediensteten, sich für das Programm „Aufgeschobener Rücktritt“ zu entscheiden, unnötig sei.

„Die Verlängerung der Frist für die Annahme des ,Aufgeschobenen Rücktritts‘ am allerletzten Tag wird die Erwartungen der Bundesangestellten erheblich stören; eine enorme Unsicherheit in ein Programm bringen, das bereits von zahlreichen Bundesangestellten in Anspruch genommen wurde; und die Bemühungen der Regierung zur Reform im Bereich der Bundesangestellten behindern“, heißt es in der Klageschrift.

O’Toole gab den Gewerkschaften bis zum 7. Februar Zeit, um auf die Klageschrift der US-Regierung zu antworten.

Der Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Judge Pushes Back Deadline for Trump Admin Buyout Offer to Federal Workers“ (deutsche Bearbeitung er)