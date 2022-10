CEO von Unternehmen für Wahlsoftware wegen Datendiebstahls verhaftet

Der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, George Gascon, spricht auf einer Pressekonferenz in Los Angeles am 21. Juni 2022. (NTD Television)

Der Chef der Konnech Corporation, eines in Michigan ansässigen Softwareunternehmens, wurde am 4. Oktober verhaftet, weil er persönliche Daten von Wahlhelfern des Bezirks Los Angeles gestohlen und auf Servern in China gespeichert haben soll.



Der CEO der Konnech Corporation, Eugene Yu, 51, wurde unter dem Vorwurf verhaftet, „persönliche Daten“ von Wahlhelfern des Bezirks Los Angeles gestohlen zu haben, so die Staatsanwaltschaft des Bezirks Los Angeles.

Die Ermittler beschlagnahmten zudem Festplatten und andere digitale Beweismittel, die für den Fall relevant sind. Die Bezirkstaatsanwaltschaft erklärte, sie werde Yus Auslieferung von Michigan nach Los Angeles beantragen.

„Sicherheit in alle Aspekten wichtig“ – auch bei Daten von Wahlhelfern

Nach Angaben der Behörde erhielt Konnech im Jahr 2020 einen Fünfjahresvertrag mit dem LA County für ein System zur Verwaltung von Wahlhelfern namens PollChief-Software. Der Vertrag beläuft sich auf 2,9 Millionen Dollar und wurde vom County bei den letzten Wahlen in Kalifornien eingesetzt.

Die Software wurde entwickelt, um die Zuweisung von Wahlhelfern, die Kommunikation und die Lohnabrechnung zu unterstützen, sagte der Bezirksstaatsanwalt von LA County, George Gascon, gestern (4.10.) in einer Erklärung.

Vertragsgemäß sollte Konnech die Daten sicher aufbewahren und nur US-Bürgern und Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA Zugang gewähren. Die Ermittler fanden jedoch heraus, dass das Unternehmen die Daten auf Servern in China speicherte.

„In diesem Fall hatte das mutmaßliche Verhalten keinen Einfluss auf die Auszählung der Stimmen und verfälschte die Wahlergebnisse nicht“, sagte Gascon. „Aber Sicherheit ist bei allen Aspekten jeder Wahl wichtig, damit wir alle volles Vertrauen in die Integrität des Wahlprozesses haben können“.

Mutmaßliche Verbindungen zur KP Chinas

Die „New York Times“ berichtete am 3. Oktober, dass Konnech zur Zielscheibe von „Wahlverweigerern“ geworden sei, die behaupteten, das Unternehmen habe Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas (KPC) und habe China Zugang zu den persönlichen Daten von zwei Millionen Wahlhelfern in den Vereinigten Staaten gewährt.

Das Softwareunternehmen bestritt jegliche Verbindungen zur KPC und erklärte, dass alle Daten auf Servern in den Vereinigten Staaten gespeichert seien, so der Bericht.

Yus Verhaftung erfolgte Wochen, nachdem Konnech am 12. September eine Klage gegen True the Vote eingereicht hatte. Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Wahlüberwachungsorganisation in Texas. Konnech beschuldigte die Organisation „falsche und rassistische Anschuldigungen“ gegen das Unternehmen erhoben zu haben.

True the Vote lobte das „schnelle Handeln“ des Bezirks LA in diesem Fall. Der Organisation zufolge habe Konnech eine einstweilige Verfügung erwirkt, um deren Möglichkeiten, sich zu dem Rechtsstreit zu äußern, einzuschränken.

„Heute wurde der CEO von Konnech, Eugene Yu, aufgrund von angeblichen Beweisen für genau die Aktivitäten verhaftet, [deren Veröffentlichung] er und seine Organisation zu unterdrücken versuchten“, fügte True the Vote hinzu.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: Election Software CEO Arrested Over Data Theft, Storing Data on Servers in China (deutsche Bearbeitung jw)