Ausland Streit um das Südchinesische Meer

China wie auch Philippinen halten große Militärmanöver ab

Die Streitigkeiten um das Südchinesische Meer reißen nicht ab. Peking erkennt die Grenzen nicht an, die vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag bestätigt wurden. Nun gibt es erneute Militärmanöver in der Region.