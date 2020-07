Kanada leitet unabhängige Untersuchung zu Amoklauf mit 22 Toten ein

Mehr als vier Monate nach dem tödlichsten Schusswaffenangriff in der jüngeren Geschichte Kanadas haben die Behörden in dem Land eine unabhängige Untersuchung zu dem Vorfall angekündigt.

Mehr als vier Monate nach dem tödlichsten Schusswaffenangriff in der jüngeren Geschichte Kanadas haben die Behörden in dem Land eine unabhängige Untersuchung zu dem Vorfall angekündigt. Die Ermittlungen beschäftigten sich auch mit der Frage, ob die Reaktion der Polizei auf den Amoklauf in der Provinz Nova Scotia im April angemessen gewesen sei, erklärte der Minister für öffentliche Sicherheit, Bill Blair, am Donnerstag. Der abschließende Untersuchungsbericht soll demnach im August kommenden Jahres vorgelegt werden.

Bei dem Attentat am 18. April waren 22 Menschen getötet worden. Der als Polizist verkleidete und mit mehreren Pistolen bewaffnete 51-jährige Zahnarzt Gabriel Wortman hatte in der Provinz Nova Scotia mehrere Menschen getötet und Häuser in Brand gesetzt. Am Ende einer 13-stündigen Verfolgungsjagd wurde er von der Polizei erschossen. Als Reaktion auf den Amoklauf hatte Premierminister Justin Trudeau strengere Waffengesetze angekündigt und Sturmgewehre verboten.

Im Zusammenhang mit der Bluttat hatte es auch heftige Kritik an der Polizei gegeben. So wurde beklagt, dass die Polizei die Öffentlichkeit über einen flüchtigen bewaffneten Angreifer per Twitter informierte statt über einen formalen Dringlichkeitsalarm.

Blair sagte vor Journalisten, durch die Untersuchung solle ein besseres Verständnis dafür geschaffen werden, wie es zu dem Amoklauf kommen konnte. Ziel sei es, „konkrete Handlungsempfehlungen“ zu formulieren, um vergleichbare Vorfälle in der Zukunft zu verhindern.



(afp/er)