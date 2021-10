Lettland plant erneuten Corona-Lockdown – „Zu viele Ungeimpfte“

Foto: GINTS IVUSKANS/AFP via Getty Images

Impfstation in Lettland. Foto: GINTS IVUSKANS/AFP via Getty Images

Angesichts steigender Corona-Zahlen plant die Regierung Lettlands einen erneuten Lockdown. „Es gibt immer noch zu viele ungeimpfte Menschen, die sich mit Corona infizieren und im Krankenhaus sterben“, sagte der lettische Ministerpräsident Krisjanis Karins am Montag nach einer Kabinettssitzung. Weniger als die Hälfte der 1,9 Millionen Einwohner Lettlands sind bislang vollständig geimpft.

Der Lockdown soll vom 21. Oktober bis 15. November gelten und umfasst unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr. Kinos, Theater und Konzerthallen müssen schließen, Restaurants dürfen nur noch Gerichte zum Mitnehmen anbieten.

Nur Geschäfte für den täglichen Bedarf dürfen offen bleiben. Für die meisten Arbeitnehmer gilt erneut eine Homeoffice-Pflicht. Die meisten Schulen wechseln wieder in den Distanzunterricht. Die Regelung muss noch am Mittwoch vom Parlament beschlossen werden.

Die Corona-Zahlen in dem baltischen Staat waren im vergangenen Monat angestiegen. Am Montag meldeten die Behörden 1253 positiv Getestete. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Fälle seit Pandemiebeginn auf über 186.000, die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus auf knapp 2900. (afp/oz)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!