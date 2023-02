Nach einem Jahr Patt-Situation: Welche Friedensperspektiven gibt es?

Russische Soldaten bei einem Kampfeinsatz in der Ukraine (Archivbild). Foto: Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Ein Jahr Krieg in der Ukraine

In wenigen Tagen ist es genau ein Jahr her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Die Situation ist ziemlich festgefahren: Keine Seite konnte bisher einen entscheidenden Sieg verzeichnen. Experten sehen die Ukraine trotzdem in einer guten Situation.