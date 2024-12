Panamas Präsident schließt Verhandlungen über Panamakanal aus

Panamas neu gewählter Präsident Jose Raul Mulino nach seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen in Panama-Stadt am 5. Mai 2024. Mulino, 64, gewann die Wahl in einer einzigen Runde mit mehr als einem Drittel der abgegebenen Stimmen, wie das Wahlgericht mitteilte. Foto: MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images