Logo Epoch Times

vor einer Stunde

RWE sieht Gaslage trotz wenig gefüllter Speicher entspannt

vor einer Stunde

Spahn für Mitfinanzierung von Atomwaffen in Frankreich und Großbritannien

vor 2 Stunden

KI und Urheberrecht: US-Startup muss 1,5 Milliarden Dollar Entschädigung zahlen

vor 2 Stunden

Millionenbelohnung bei Großfahndung nach Polizisten-Mörder

vor 3 Stunden

Bundestag will Corona-Pandemie aufarbeiten

vor 3 Stunden

Autoindustrie schwächelt, Rüstung boomt: Deutschlands neuer Jobmotor

vor 4 Stunden

Schwarz-Rot kürzt Regierungsposten - spart aber kaum Geld

vor 12 Stunden

EU bestraft Google mit 2,95 Milliarden Euro - Trump droht der EU mit Vergeltung

vor 13 Stunden

Tesla stellt Musk Aktien für eine Billion Dollar in Aussicht

vor 13 Stunden

Standseilbahn-Unglück in Lissabon: Keine Deutschen unter Todesopfern

Logo Epoch Times
Friedensgespräche

Selenskyj über Treffen mit Putin: Er kann nach Kiew kommen

Der russische Präsident Putin sieht wenig Sinn in Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und beharrt auf Moskau als Verhandlungsort. Selenskyj lehnt das ab – und kontert.

top-article-image

Der ukrainische Präsident lehnt ein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau ab. (Archivbild)

Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau als Ort für ein mögliches Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut abgelehnt. „Er kann nach Kiew kommen“, sagte Selenskyj in einem Interview des US-Senders ABC News mit Blick auf die Position des russischen Präsidenten, der ein solches Treffen nur in seiner Hauptstadt akzeptieren will. Er selbst könne nicht nach Moskau reisen, wenn sein Land jeden Tag angegriffen werde.
Selenskyj hatte immer wieder ein Treffen mit Putin gefordert, um direkt über einen Waffenstillstand im seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verhandeln. Nach ukrainischen Angaben haben sich mindestens sieben Länder als Austragungsort für einen solchen Gipfel angeboten. Darunter seien neben der Türkei auch drei Golfstaaten, die in dem Konflikt als neutral gelten.
Mehr dazu
Der Kremlchef hatte am Mittwoch gesagt, Selenskyj könne nach Moskau kommen, wenn es die Aussicht auf ein gutes Ergebnis gebe. Gespräche in der russischen Hauptstadt würden die Verhandlungsposition des Kremls, der sich an der Front weiter im Vorteil sieht, durch den Heimvorteil weiter stärken. Auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok bezweifelte Putin am Freitag zudem erneut den Sinn solcher Gespräche grundsätzlich, indem er Selenskyj abermals die Legitimität absprach.
Selenskyj lehnte die russische Hauptstadt bereits am Donnerstag als Verhandlungsort ab. „Wenn du willst, dass kein Treffen stattfindet, dann lädst du mich nach Moskau ein“, sagte er. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.