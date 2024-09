Ausland 737 Infektionsfälle in diesem Jahr

Australien: Starker Anstieg der Mpox-Infektionen

DIe Mpox-Fälle in Australien steigen auf 737 in diesem Jahr an – vor allem Männer sind betroffen. Aktualisierte Impfempfehlungen sollen den Schutz gefährdeter Gruppen erhöhen.