Ausland Bedrohung durch den Kommunismus

Südkoreas Präsident: Opposition verursacht „nationale Krise“

„Land als Geisel": Südkoreas Präsident wirft der Opposition vor, das Land in eine nationale Krise gestürzt zu haben. Die Nationalversammlung sei „zu einem Monster geworden“, welche die liberale Demokratie zerstört. In zwei Tagen will die Opposition erneut über eine Amtsenthebung abstimmen.