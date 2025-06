Trotz Verbot: Tausende bei Pride-Parade in Budapest

Bereits im Februar deutete Orban ein Verbot der Pride-Parade an. „Die Organisatoren der Pride sollten sich nicht um die Vorbereitung des diesjährigen Umzugs bemühen. Es wäre verschwendete Zeit und Geld“, so der Regierungschef in einer Ansprache an die Nation.

Im März verabschiedete das Parlament das Gesetz. Verstöße sollen demnach mit bis zu 500 Euro Bußgeld für Teilnehmer als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen hatte zuvor die Behörden in Ungarn aufgefordert, die Pride-Parade trotz des Verbotes stattfinden zu lassen.

Versammlung trotz Verbot

Heute haben sich mehrere tausend Menschen in Budapest der Pride-Parade angeschlossen. Diese wurde aufgrund des Gesetzes vom März erstmalig verboten. Der Deak-Platz im Zentrum sei bereits mit Menschen gefüllt, berichtete das Nachrichtenportal „telex.hu“, viele schwenkten Regenbogenfahnen.

Während die Polizei unter Weisung der Regierung Orban die Versammlung untersagte, hatte der Budapester Oberbürgermeister Gergely Karacsony die diesjährige Pride-Parade zu einer Veranstaltung der Stadt Budapest erklärt. Eine solche unterliege nicht dem Versammlungsgesetz. Daher könne diese auch nicht auf Grundlage des Gesetzes verboten werden, so der Standpunkt der Budapester Stadtverwaltung und Parade-Organisatoren.

Konsequenzen erwartet

Es wird davon ausgegangen, dass die Polizei möglichst viele Teilnehmer der aus ihrer Sicht illegalen Kundgebung anzeigen wird. Dabei könnte auch Software zur Gesichtserkennung zum Einsatz gelangen. Den Angezeigten drohen hohe Geldstrafen.

Zu dem Umzug werden dennoch zehntausende Teilnehmer erwartet. Angekündigt haben sich auch rund 70 Europaabgeordnete, zahlreiche Diplomaten sowie die EU-Kommissarin für Gleichberechtigung, Hadja Lahbib.

Kinderschutz als Verbotsbegründung

Das neue Gesetz, welches dem Verbot der heutigen Veranstaltung zugrunde liegt, wird mit Kinderschutz begründet. Formell stellt die Neuregelung aus März eine Ergänzung des Versammlungsgesetzes dar, wonach Versammlung verboten werden können, wenn sie den Kinderschutz verletzen.

Veranstaltungen wie die Pride-Parade werden dabei nicht explizit genannt, werden aber damit gemeint, wie aus den Debatten im Parlament hervorging.