Trump schreibt ersten Social Media Beitrag seit Verlassen des Weißen Hauses

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump sprechen zu den Medien beim Verlassen des Weißen Hauses in Washington, DC, am 20. Januar 2021. - Präsident Trump reist in seine Golfclub-Residenz Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, und wird nicht an der Amtseinführung des designierten Präsidenten Joe Biden teilnehmen. (Foto: MANDEL NGAN / AFP) ( Foto: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

Auf dem Account des ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf der Social-Media-Website Gab ist nach einer Pause erstmals wieder was passiert. Trump scheint nun seinen ersten Beitrag seit seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus im letzten Monat veröfffentlicht zu haben.

Im Beitrag wurde eine Kopie des Briefes veröffentlicht, den Trumps Anwälte an Jamie Raskin (demokratischer Repräsentant des Bundesstaates Maryland), den leitenden Impeachment-Manager des Repräsentantenhauses, geschrieben haben. In dem Brief wiesen sie dessen Versuch zurück, Trump dazu zu bringen, in dem bevorstehenden Amtsenthebungsverfahren auszusagen.

Die ehemalige Trump-Kampagnen-Anwältin Jenna Ellis trat diese Woche dem Sozialen Netzwerk „Gab“ bei und auch andere aktuelle und ehemalige Berater sind auf dieser Webseite aktiv.

Trump hatte dort seit dem 8. Januar nichts mehr gepostet. An dem besagten Tag postete er zweimal. Darunter war auch eine Mitteilung, dass er nicht an der Amtseinführung von Joe Biden, am 20. Januar, teilnehmen würde. Trump verließ Washington am Tag der Amtseinführung, Stunden bevor Biden im Amt als US-Präsident vereidigt wurde.

Trump bei Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat und Twitch gesperrt

Für seine angebliche Verherrlichung von Gewalt im Zuge des Eindringens von Menschen ins US-Kapitol – am 6. Januar – wurde Trump dauerhaft von Twitter gesperrt. Er beschuldigte Twitter, „mit dem Verbot der freien Meinungsäußerung immer weiter zu gehen“ und „mit den Demokraten und der radikalen Linken“ zusammenzuarbeiten, um ihn und seine Anhänger zum Schweigen zu bringen.

Auch von Facebook wurde Trump auf unbestimmte Zeit gesperrt, eine Entscheidung, die derzeit von seinem Aufsichtsgremium überprüft wird. Des Weiteren wurde er auch von anderen Social-Media-Seiten entfernt oder gesperrt, darunter Instagram, Snapchat und Twitch.

Trump deutete an, einen Konkurrenten für die Unternehmen zu gründen, von denen er verbannt wurde. Parler, ein aufstrebender Konkurrent zu Twitter, bevor er von Amazons Servern gekickt wurde, hat den ehemaligen Präsidenten nie wirklich angezogen. Allerdings ist Trump seit August 2016 ein Mitglied von Gab, wo er 1,3 Millionen Follower hat. Gab besitzt seine eigenen Server, nachdem es vor einigen Jahren mit einem Versuch des „Deplatforming“ konfrontiert wurde.

CEO Andrew Torba schrieb letztes Jahr in einem Blogpost: „Die meisten Technologie-Startups haben den Luxus, Cloud-Hosting-Anbieter von Drittanbietern wie Amazon AWS, Microsoft Azure und andere zu nutzen. Gab genießt diesen Luxus nicht. In den letzten vier Jahren wurden wir von mehreren Cloud-Hosting-Anbietern verbannt und uns wurde gesagt, dass wir, wenn es uns nicht gefällt, ‚unser eigenes bauen‘ sollten. Also haben wir genau das getan“.

Gab: „Soziales Netzwerk für freie Rede“

Gab bezeichnet sich selbst als „Soziales Netzwerk für freie Rede“ und sagt, seine Mission sei es, „die freie Meinungsäußerung online für alle Menschen zu verteidigen, zu schützen und zu bewahren.“ Gab betonte auf seiner Webseite, dass „politische Rede, die durch den ersten Zusatz der US-Verfassung geschützt ist, auf der Plattform erlaubt sein wird.“ Illegale Aktivitäten, wie Pornografie und Gewaltandrohungen sind nicht erlaubt. (AA)