Logo Epoch Times

vor 34 Minuten

Sachsen schafft Weihnachtsamnestie für Strafgefangene ab

vor 34 Minuten

Digitaler Führerschein und harte Strafen: EU beschließt neue Vorschriften

vor 41 Minuten

Zu hohe Strompreise im Winter? Behörden legen Bericht vor

vor 2 Stunden

Amerikaner Eric Lu gewinnt Chopin-Klavierwettbewerb

vor 3 Stunden

Ehemaliger französischer Präsident Sarkozy tritt seine Haftstrafe in Paris an

vor 4 Stunden

Polizei durchsucht weiteres Objekt im Fall Rebecca

vor 4 Stunden

Polens Geheimdienst fasst acht weitere mutmaßliche Saboteure

vor 5 Stunden

Supermarkt in NRW: 16-Jähriger bei Streit an Kasse mit Messer getötet

vor 5 Stunden

Takaichi wird erste Ministerpräsidentin Japans

vor 5 Stunden

Louvre-Diebstahl: Kritik an Sicherheitslücken wächst

Logo Epoch Times
90 Tage verlängert

Ukraine verlängert Kriegsrecht bis Anfang Februar 2026

Die Welt wartet auf ein neues US-amerikanisch-russisches Gipfeltreffen in Budapest für ein Kriegsende in der Ukraine. Unterdessen verlängert das Parlament in Kiew das Kriegsrecht bis ins Jahr 2026.

top-article-image

Trotz des laufenden Krieges tagt das ukrainische Parlament weiter. (Archivbild)

Foto: Press Service Of The President O/Press Service Of The President Of Ukraine/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Ukraine hat das geltende Kriegsrecht und die Mobilmachung um 90 Tage bis Anfang Februar 2026 verlängert. Für die von Präsident Wolodymyr Selenskyj eingereichten Gesetzesvorlagen stimmte jeweils eine deutliche Zweidrittelmehrheit des Parlaments, meldete der Pressedienst der Obersten Rada in Kiew. Beide Maßnahmen wären am 5. November ausgelaufen.
Nach dem Beginn des Krieges im Februar 2022 wurde in dem osteuropäischen Land für zunächst 30 Tage das Kriegsrecht verhängt und eine Mobilmachung angeordnet und seitdem regelmäßig verlängert.
Wehrpflichtige Männer im Alter zwischen 22 und 60 Jahren können nur mit wenigen Ausnahmen das Land verlassen. Im August war das bis dahin geltende Ausreiseverbot für Männer zwischen 18 und 22 aufgehoben worden, was zu erhöhten Ausreisezahlen von jungen Männern unter anderem nach Deutschland führte. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.