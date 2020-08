Ungarn kündigt erneute Grenzschließung wegen neuartigem Coronavirus an

Ungarn will seine Grenzen wieder schließen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aus China einzudämmen. „Vom 1. September an wird ausländischen Staaatsbürgern die Einreise ins ungarische Staatsgebiet verweigert“, sagte Gergely Gulyas, Staabschef des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, am Freitag. Die meisten positiv Getesteten kämen mit dem Virus aus dem Ausland.

Ungarische Staatsangehörige dürfen nach den neuen Vorschriften nur einreisen, wenn sie zwei negative Corona-Tests vorweisen können oder sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Die Grenzschließung soll zunächst einen Monat lang gelten.

Nach offiziellen Zahlen blieb Ungarn bisher von der Corona-Krise relativ verschont. Die Behörden meldeten rund 5.500 positiv Getestete und etwa 600 Todesfälle die dem neuartigen Coronavirus zugeschrieben werden. (afp/er)