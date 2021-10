USA lassen ab 8. November geimpfte Reisende wieder ins Land

Der JFK-Flughafen in New York City. Foto: iStock

Die USA lassen gegen das Coronavirus geimpfte Reisende ab dem 8. November wieder ins Land. „Die neue Reiseregelung der USA, die für ausländische Reisende eine Impfung verlangt, wird am 8. November beginnen“, erklärte ein Sprecher des Weißen Hauses am Freitag auf Twitter. Die Regelung gilt demnach für internationale Flugreisen wie auch für die Landgrenzen zu Kanada und Mexiko. Damit endet der seit mehr als eineinhalb Jahren geltende sogenannte Travel Ban zumindest für Geimpfte.

Die US-Regierung hatten im März 2020 unter Präsident Donald Trump wegen der Corona-Pandemie Einreiseverbote unter anderem für Europäer verhängt. Trumps Nachfolger Joe Biden hielt trotz wachsender Kritik lange an der Regelung fest.

Vor einem Monat kündigte das Weiße Haus dann an, dass die Einreiseverbote „Anfang November“ für geimpfte Reisende aufgehoben werden sollen. Ein konkretes Datum blieb die Regierung zunächst aber schuldig. Reisende in die USA werden neben einer Impfung vor Abflug auch einen negativen Corona-Test vorweisen und einer Kontaktverfolgung zustimmen müssen. Akzeptiert werden sollen alle von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugelassenen Corona-Vakzine.

Die derzeit noch geltenden Regelungen untersagen Einreisen für jene, die sich in den 14 Tagen zuvor im Schengen-Raum, in Irland oder in Großbritannien aufgehalten haben. Einreiseverbote gelten außerdem für China, Indien, Brasilien, Südafrika und den Iran. Nicht betroffen sind US-Bürger, Menschen mit einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis – einer sogenannten Green Card – und Inhaber bestimmter Visa mit einer Ausnahmegenehmigung.

Insbesondere das Einreiseverbot für Europäer hatte in den vergangenen Monaten zunehmend für Kritik gesorgt – zumal die EU entsprechende Einreisebeschränkungen für US-Bürger im Juni aufhob und viele EU-Staaten bei Impfungen und Infektionszahlen besser dastehen als die USA. Nicht nur Reise- und Wirtschaftsverbände klagten über die US-Einreiseverbote. Durch die Regelungen konnten sich auch zahlreiche getrennt lebende Paare und Familien nicht mehr oder nur über komplizierte Umwege sehen.

Zuletzt sorgte dann für Unmut, dass das Weiße Haus kein konkretes Datum für eine Einreiseerlaubnis für Geimpfte nannte. Diese Unsicherheit ist nun beendet. Der EU-Botschafter in den USA, Stavros Lambrinidis, begrüßte die Bekanntgabe des 8. November. „Das sind wichtige und sehr willkommene Nachrichten“, schrieb er am Freitag auf Twitter.

Biden hat den Kampf gegen die Corona-Pandemie zu einem seiner Hauptanliegen gemacht. In den USA sind seit Beginn der Pandemie mehr als 720.000 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Nach einem neuen Anstieg der Corona-Fälle im Zuge der Ausbreitung der Delta-Variante im Sommer sind die Zahlen inzwischen wieder rückläufig. (afp/oz)

