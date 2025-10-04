Logo Epoch Times

Vorwurf: Geschlagen, eingesperrt und nackt fotografierte Kinder in SOS Kinderdorf

Bundespolizeipräsident bemängelt 33.000 abgesagte Abschiebungen - untertauchen oder Attest

Tschechischer Schriftsteller Ivan Klima gestorben

Bundeswehr beauftragt Münchener Start-up zur Drohnenabwehr

Sturm sorgt für Einschränkungen in mehreren Ländern - 80 Flüge in Amsterdam gestrichen

CDU-Generalsekretär offen für Social-Media-Verbot bis 16

Merz: Frieden in Gaza und Geisel-Befreiung „in greifbare Nähe gerückt"

Mutmaßlicher Synagogen-Attentäter war auf Kaution frei

Bericht zum Spanien und Portugal Blackout: Stufenweiser Ausfall vieler Anlagen

Immer mehr verlassen die Schule ohne Abschluss - 62.000 Schüler betroffen

Krieg

Verletzte in der Ukraine nach Beschuss von Bahnhof

Zivilisten sollen ins Visier geraten worden sein. Ein Personenzug wurde demnach von einem Angriff getroffen.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj wurde der Bahnhof in Schostka von russischen Drohnen angegriffen. (Archivbild)

Redaktion
In der nordostukrainischen Region Sumy sind nach Behördenangaben mindestens 30 Menschen beim Beschuss eines Bahnhofs verletzt worden.
In der Stadt Schostka nördlich der Gebietshauptstadt seien Bahnmitarbeiter und die Passagiere eines Personenzugs zu Schaden gekommen, teilte der Gouverneur der Region, Oleh Hryhorow, bei Telegram mit. Die Mitteilung unterlegte er mit einem Foto, auf dem ein brennender und völlig zerstörter Waggon zu sehen ist.
Nach Hryhorows Angaben sind die Rettungsarbeiten noch im Gange. Die Zahl der Opfer könnte demnach noch weiter steigen. Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Angriff bereits.
Der Bahnhof sei von Drohnen attackiert worden. „Die Russen mussten wissen, dass sie auf Zivilisten schießen. Und das ist Terror, den die Welt nicht ignorieren darf“, schrieb er in sozialen Netzwerken. (dpa/red)

