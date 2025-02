Deutschland Bedingung für Zusammenarbeit bei Abschiebungen

Bundesregierung lehnt Taliban-Forderung nach Botschaftsübernahme ab

Die Bundesregierung lehnt die Forderung der Taliban nach einer konsularischen Vertretung in Berlin weiterhin ab. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 ist die deutsche Botschaft in Kabul geschlossen, und Deutschland erkennt die De-facto-Regierung der Taliban politisch nicht als legitime Regierung Afghanistans an.