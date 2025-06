CDU und SPD reformieren Berliner Neutralitätsgesetz – Kopftuchverbot im Schuldienst fällt

Die Berliner Koalition aus CDU und SPD hat sich auf eine verfassungskonforme Neufassung des sogenannten Neutralitätsgesetzes geeinigt. Am 10. Juli soll diese im Abgeordnetenhaus beraten werden. Anlass dafür waren Urteile des Bundesverfassungsgerichts über den Umgang mit muslimischen Lehrerinnen, die Kopftuch tragen.

Eine Mehrheit scheint sicher, weil Union und Sozialdemokraten über eine gemeinsame Mehrheit verfügen. Auch erscheint es als möglich, dass aus den Reihen von Grünen und Linken Stimmen für die Neufassung kommen werden. Nur die AfD hat bereits im Vorfeld angekündigt, gegen die Vorlage stimmen zu wollen.

Derzeit heißt es im Gesetz, Lehrkräfte und andere Beschäftigte mit pädagogischem Auftrag dürfen an den öffentlichen Schulen „keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Symbole“ tragen. Dabei komme es darauf an, ob diese „für die Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft demonstrieren“. Zudem dürfen sie „keine auffallenden religiös oder weltanschaulich geprägten Kleidungsstücke“ tragen. Eine Ausnahme gilt nur bei der Erteilung von Religions- und Weltanschauungsunterricht.

Das Berliner Neutralitätsgesetz von 2005 sollte ursprünglich eine Rechtsgrundlage schaffen, um Musliminnen, die Kopftuch tragen, vom Schuldienst fernzuhalten. Zuvor hatte die Lehrerin Fereshta Ludin erfolgreich gegen ihre Suspendierung in Baden-Württemberg geklagt. Dafür müsse es, so hieß es 2003 aus Karlsruhe , zumindest eine gesetzliche Grundlage geben, weil andernfalls ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Religionsfreiheit vorliege.