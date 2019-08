Politik » Deutschland Düsseldorf: Prozessauftakt gegen 47-jährige IS-Rückkehrerin aus Köln

Hochzeit per Skype, Hausbesetzung in Syrien. Wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat steht eine Frau aus Köln nun vor Gericht. Sie wurde bei ihrer Einreise im Oktober 2018 in Deutschland festgenommen.