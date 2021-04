Laschet wird Unionskanzlerkandidat – Söder akzeptiert Entscheidung von CDU-Vorstand

CSU-Chef Markus Söder akzeptiert die Entscheidung des CDU-Vorstands für CDU-Chef Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union.

„Die Würfel sind gefallen“, sagte Söder am Dienstag in München. Er habe Laschet angerufen und zur Kanzlerkandidatur gratuliert. Söder bot Laschet seine Zusammenarbeit im Bundestagswahlkampf an. „Jetzt kommt es darauf an, zusammen zu stehen.“ Er und die CSU würden ihren Beitrag leisten.

CSU-Generalsekretär Markus Blume bekräftigte die Einschätzung der Christsozialen, dass Söder wegen der Umfragewerte der bessere Kandidat gewesen wäre. „Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen“, sagte Blume. Aber in der Demokratie, gerade in der innerparteilichen Demokratie entschieden Mehrheiten. Der CDU-Vorstand hatte sich in der Nacht zu Dienstag mehrheitlich hinter Laschet als Unionskanzlerkandidat gestellt.

Mit Spannung wird aber noch erwartet, wie die Unionsfraktion und die Basis reagieren werden. Um 15 Uhr treten die Abgeordneten von CDU und CSU im Bundestag zu ihrer nächsten Fraktionssitzung zusammen. Dort hatte es zuletzt großen Zuspruch für eine Kandidatur Söders gegeben. Auch in der Parteibasis galt Söder als klarer Favorit.(afp/dts)

