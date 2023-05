Mehr als 20 Verletzte bei Brand in Münchner Hochhaus

Durch einen Wohnungsbrand in einem Münchner Hochhaus sind 22 Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr wurde in der Nacht zum Mittwoch zu dem Brand im Bezirk Sendling-Westpark alarmiert. Einem Sprecher zufolge brannte es in einer Wohnung im vierten Geschoss des zwölf Stockwerke hohen Gebäudes. Die Brandursache war zunächst unklar, dazu nahm die Polizei Ermittlungen auf.

Im Hochhaus waren den Angaben zufolge mehr als 300 Menschen gemeldet, weshalb die Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrückte. Vom Balkon der Brandwohnung aus drohten die Flamen auch in andere Etagen überzuschlagen. Den Feuerwehrkräften gelang es jedoch, dies zu verhindern – die Löscharbeiten dauerten allerdings mehr als eine Stunde an. Anschließend wurde das Gebäude mit mehreren Hochleistungslüftern entraucht.

Insgesamt wurden 22 Menschen verletzt, ein Mann aus der Brandwohnung erlitt schwere Verletzungen. Die Einsatzkräfte entdeckten ihn im Flur vor seiner Wohnung bewusstlos und retteten ihn ins Freie. Laut Feuerwehrsprecher wurde die Hälfte der Verletzten ambulant versorgt, die andere in Kliniken gebracht.

Bis auf die Bewohner des Brandgeschosses konnten alle Evakuierten wieder in das Gebäude zurückkehren. Für 15 Menschen wurden Unterkünfte organisiert. Die Feuerwehr war insgesamt mit rund 80 Kräften im Einsatz, der Rettungsdienst mit 40. (afp/dl)