Merkel: Bauern müssen „auf die neuen Zeiten Antworten finden“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Landwirte in Deutschland zur Flexibilität aufgerufen. Sie werde sich am Montag im Kanzleramt mit Vertretern der Bauernverbände zusammensetzen und ihnen „natürlich sagen, dass sie auf die neuen Zeiten Antworten finden müssen“, sagte Merkel am Mittwoch vor dem Bundestag. Die Kanzlerin hat für den 2. Dezember die Vertreter von mehr als 40 landwirtschaftlichen Gruppierungen eingeladen.

Ein Moratorium für die verschärfte Düngeverordnung lehnte Merkel ab. „Wenn wir über Jahre die Düngeverordnung nicht einhalten, dann kann ich auch nicht sagen: ‚Ach Leute, jetzt gibt’s noch drei Jahre dazu.‘ Das wird nicht klappen.“

Deutschland verstößt gegen europäische Grundwasserrichtlinie

Die Regierung will mit längeren Sperrfristen für Dünger und einem höheren Gewässerschutz die Nitratbelastung im Grundwasser senken. Die Landwirtschaft gilt als Hauptverursacher. Mit der hohen Nitratbelastung verstößt Deutschland gegen die europäische Grundwasserrichtlinie.

Die Kanzlerin versicherte im Bundestag, die Regierung wolle heimische Lebensmittel und eine starke Landwirtschaft. Was sie den Bauern sagen könne „ist, dass wir ihre Arbeit achten“.

In Berlin hatten am Dienstag nach Angaben der Veranstalter 15.000 Bauern gegen die Agrarpolitik der Regierung protestiert. Sie demonstrierten gegen zu weitreichende Umwelt- und Naturschutzvorschriften und forderten mehr Respekt und Anerkennung für ihre Arbeit. Aufgerufen zur Demonstration hatte das Bündnis „Land schafft Verbindung“. Vertreter des Bündnisses sind am Montag auch ins Kanzleramt geladen. (afp)