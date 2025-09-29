Öffentlicher Gesamthaushalt 2024 leicht gesunken

Der öffentliche Gesamthaushalt hat sich 2024 im Vergleich zum Vorjahr verringert. Im vergangenen Jahr betrug er 1134,2 Milliarden Euro und lag damit 22,6 Milliarden oder 2,0 Prozent unter dem Wert von 2023, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte.

Das Finanzvermögen des Bundes sank um 2,4 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro. Bei den Ländern verringerte sich das Finanzvermögen um 0,3 Prozent auf 281,8 Milliarden Euro, am stärksten in Sachsen-Anhalt (15,3 Prozent).

Das Finanzvermögen der Gemeinden und Gemeindeverbände blieb hingegen nahezu unverändert bei 246,9 Milliarden Euro.

Sozialversicherung sank um 11,1 Milliarden Euro

Die Sozialversicherung wies zum Jahresende 2024 ein Finanzvermögen beim nicht-öffentlichen Bereich von 170,3 Milliarden Euro auf. Dies entsprach im Vergleich zum Vorjahr einer Verringerung um 11,1 Milliarden Euro beziehungsweise 6,1 Prozent, so die Statistiker.

Zum Öffentlichen Gesamthaushalt zählen die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung, einschließlich aller Extrahaushalte.

Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und ausländische Bereich, zum Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland. (dts/red)