Spahn stellt Zeitplan zu Erleichterungen in Aussicht – Verbände und Landkreistag enttäuscht vom Impfgipfel

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (L) und Bundeskanzlerin Angela Merkel geben am 30. März 2021 in Berlin eine Pressekonferenz nach einem virtuellen Treffen mit den Ministerpräsidenten über den weiteren Einsatz des Impfstoffs von AstraZeneca. Unter 60-Jährige können sich weiterhin für die Impfung entscheiden, aber nur nach "Rücksprache mit dem impfenden Arzt ... und mit einer individuellen Risikoanalyse", so die Minister der 16 Bundesländer sowie die Bundesgesundheitsministerin in einer Grundsatzerklärung. Foto: MARKUS SCHREIBER/POOL/AFP via Getty Images