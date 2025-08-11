Über 11.800 Abschiebungen im 1. Halbjahr – jeder Neunte war zwischen 6 und 18 Jahren alt

Von Abschiebungen aus Deutschland sind viele Kinder und Jugendliche betroffen: Jeder Neunte der im ersten Halbjahr 2025 aus Deutschland abgeschobenen Menschen war minderjährig – dies geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor.

Von den 11.807 abgeschobenen Migranten waren demnach 1.345 im Alter von 6 bis 18 Jahren. Dies entspricht 11,4 Prozent.

Im vorigen Jahr wurden 20.084 Personen aus Deutschland abgeschoben, 2.316 davon waren zwischen 6 und 18 Jahren alt. Dies waren 11,5 Prozent. In den drei vorangehenden Jahren war die Quote der Minderjährigen ähnlich – bei niedrigeren absoluten Zahlen.

Zu der von der Linksfraktion eingereichten Frage, wie viele der Abgeschobenen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgingen, lagen dem Bundesinnenministerium nach eigenen Angaben keine Erkenntnisse vor. (afp/dpa/red)