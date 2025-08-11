Logo Epoch Times

Migrationspolitik

Über 11.800 Abschiebungen im 1. Halbjahr – jeder Neunte war zwischen 6 und 18 Jahren alt

Im ersten Halbjahr wurden 11.800 Menschen aus Deutschland abgeschoben. Wie viele der Abgeschobenen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgingen, ist unbekannt.

Die Zahl der abgeschobenen Migranten im Jahr 2025 könnte über die von 2024 steigen. (Symbolbild)

Foto: Boris Roessler/dpa

Redaktion
Von Abschiebungen aus Deutschland sind viele Kinder und Jugendliche betroffen: Jeder Neunte der im ersten Halbjahr 2025 aus Deutschland abgeschobenen Menschen war minderjährig – dies geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor.
Von den 11.807 abgeschobenen Migranten waren demnach 1.345 im Alter von 6 bis 18 Jahren. Dies entspricht 11,4 Prozent.
Im vorigen Jahr wurden 20.084 Personen aus Deutschland abgeschoben, 2.316 davon waren zwischen 6 und 18 Jahren alt. Dies waren 11,5 Prozent. In den drei vorangehenden Jahren war die Quote der Minderjährigen ähnlich – bei niedrigeren absoluten Zahlen.
Zu der von der Linksfraktion eingereichten Frage, wie viele der Abgeschobenen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgingen, lagen dem Bundesinnenministerium nach eigenen Angaben keine Erkenntnisse vor. (afp/dpa/red)

