Waffenversteck im Garten: Elitesoldat räumt Taten ein

Der Angeklagte Philipp S. (C), ein ehemaliger Bundeswehrsoldat des Kommandos Spezialkräfte (KSK), wartet im Gerichtssaal auf den Beginn seines Prozesses wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz am 22. Januar 2021 vor dem Landgericht in Leipzig. Foto: Getty Images | AFP | Jens Schlueter