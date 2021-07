Frankreich führt Impfpflicht für Mitarbeiter des Gesundheitswesens ein

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Frankreich: Macron will Impfpflicht für alle Mitarbeiter des Gesundheitswesens einführen“ vom YouTube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Frankreich führte eine Corona-Impfpflicht für Mitarbeiter des Gesundheitswesens vor. Manche sehen darin einen Schritt in Richtung autoritärer Regierung. Sie befürchten, dass dies auf alle Franzosen ausgeweitet wird.

Am Montag kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron an, die Corona-Impfung für alle Mitarbeiter des Gesundheitswesens verpflichtend einzuführen. Diese Maßnahme erstreckt sich auch auf Feuerwehrleute und Krankenwagenfahrer.

Das Originalvideo von NTD Deutsch:



Laut Macrons Anordnung haben die Beschäftigten bis zum 15. September Zeit, sich impfen zu lassen. Nicht geimpfte Arbeitnehmer müssen mit Sanktionen wie Geldstrafen oder Lohnsperren rechnen.

Die Ankündigung wurde im ganzen Land mit gemischten Reaktionen aufgenommen, vor allem unter den Beschäftigten im Gesundheitswesen.

Ich verstehe nicht, warum sie uns zwingen wollen, uns impfen zu lassen, obwohl wir in Frankreich Rechte haben. Wir leben doch in einem freien Land.“ – Sandra Barona, Pflegerin in einem Pflegeheim.