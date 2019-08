Reise Terrorgefahr: US-Botschaft mahnt Reisende nach Deutschland weiter zu erhöhter Vorsicht

In Deutschland besteht weiterhin ein erhöhtes Risiko, zum Ziel von Terroranschlägen zu werden. Deshalb stuft das U.S. State Department Deutschland weiterhin nur als Reiseziel der Stufe 2 ein – was mit einer Mahnung an Reisende zu „erhöhter Vorsicht“ verbunden ist. Nach wie vor seien terroristische Anschläge zu befürchten.