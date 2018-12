Weihnachtsverkehr: ADAC sieht Autobahnen am Freitag an ihrer Kapazitätsgrenze

Der ADAC hat Autofahrer auf drohende Staus zu Beginn der Weihnachtsferien vorbereitet. Vor allem am kommenden Freitagnachmittag drohten die Straßen an ihre Kapazitätsgrenzen zu kommen, teilte der Autoklub am Montag in München mit. Am Samstag werde der Verkehr voraussichtlich weiterhin „sehr lebhaft“ verlaufen, aber deutlich weniger staureich.

Während der ADAC für Heiligabend und den ersten Weihnachtstag wenig Verkehr erwartet, soll es am zweiten Weihnachtstag mit dem Rückreiseverkehr wieder voll werden. Im benachbarten Ausland sei vor allem auf den Fernstraßen in die Wintersportgebiete mit Staus zu rechnen, also in Österreich auf der Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn oder in der Schweiz auf der Gotthardroute. (afp)