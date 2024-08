Deutsche Fahnenträgerin verpasst Olympia-Medaille im Judo

Die deutsche Judo-Hoffnung Anna-Maria Wagner hat die ersehnte Einzelmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris verpasst. Die zweimalige Weltmeisterin verlor ihren Bronze-Kampf in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm gegen die Chinesin Ma Zhenzhao im Golden Score. Zuvor war durch die Halbfinal-Niederlage gegen die Weltranglistendritte und frühere Weltmeisterin Inbar Lanir aus Israel bereits ihr großer Gold-Traum geplatzt.

Wagner, die bei der Eröffnungsfeier vergangenen Freitag gemeinsam mit Basketball-Star Dennis Schröder die deutsche Fahne getragen hatte, war mit großen Ambitionen nach Paris gereist und hatte Edelmetall fest im Visier. Eine weitere Chance hat sie noch im Mixed-Team-Event am Samstag.

Der Deutschen Judo-Bund steht bei den Spielen in Frankreich damit weiter bei einer Medaille. Miriam Butkereit hatte am Mittwoch Silber in der 70-Kilogramm-Klasse gewonnen. (dpa/red)