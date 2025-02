EM-Ticket quasi fix: Basketballer siegen in Montenegro

Basketball-Weltmeister Deutschland ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei der EM in diesem Sommer dabei. Das Team von Bundestrainer Alex Mumbru gewann am Abend deutlich mit 95:76 (50:38) in Montenegro und erspart sich damit ein Nervenspiel am letzten Spieltag der Qualifikation. Das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) führt die Qualifikationsgruppe D an.

Weil Bulgarien zu Hause mit 81:77 nach Verlängerung gegen Schweden gewann, ist dem deutschen Team das Weiterkommen aber weiterhin nicht zu 100 Prozent sicher. Am Sonntag (17.30 Uhr/Magentasport) empfängt Deutschland in Bamberg zum Quali-Abschluss Bulgarien.

Thiemann überzeugt

Deutschland müsste bei einem gleichzeitigen Erfolg Schwedens gegen Montenegro mit mindestens 68 Punkten Unterschied verlieren, damit ein folgender Vierervergleich das deutsche Team überhaupt auf Platz vier führen kann.

Angeführt von Johannes Thiemann, der 16 Punkte und sechs Rebounds sammelte, präsentierten sich die Deutschen von Beginn an konzentriert und setzten sich früh ab. Die EM findet vom 27. August bis 14. September in Riga (Lettland), Kattowitz (Polen), Tampere (Finnland) und Limassol (Zypern) statt. Alle vier Standorte richten eine Vorrundengruppe aus, die Endrunde steigt in Riga. Am 27. März werden die EM-Gruppen ausgelost. (dpa/red)