Mike Tyson steigt mit 54 wieder in den Ring

Schwergewichts-Boxlegende Mike Tyson kehrt mit 54 Jahren in den Ring zurück: Am 12. September will er bei einem Showkampf gegen den drei Jahre jüngeren Roy Jones Jr. antreten, wie er am Donnerstag ankündigte.

Seit einer Niederlage gegen Kevin McBride vor 15 Jahren ist der frühere Schwergewichts-Champion Tyson nicht mehr öffentlich in den Ring gestiegen. Seit einigen Wochen verbreitet er im Internet Videos, die ihn beim Training zeigen. (afp/sua)