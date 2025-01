Nagelsmann bindet sich bis 2028 an DFB: „Titel gewinnen“

Der Deutsche Fußball-Bund wartet schon vor den ersten Länderspielen der Nationalmannschaft im neuen Jahr mit einer Erfolgsmeldung auf. Julian Nagelsmann bleibt über die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada hinaus Bundestrainer.

Im Rahmen des Festaktes zu 125 Jahren DFB am Freitag in Leipzig unterschrieb der 37-Jährige einen neuen Vertrag bis 2028, wie der Verband am Morgen mitteilte.

Nagelsmann will damit auch die EM 2028 in Großbritannien und Irland mit der DFB-Auswahl in Angriff nehmen. Nach dem verpassten EM-Triumph im vergangenen Jahr in Deutschland geht der ehemalige Bundesliga-Coach mit dem klaren Ziel an, unbedingt in der nun verlängerten Amtszeit Trophäen zu gewinnen.

„Ich hätte mir nicht vorstellen können…“

„Ich hätte mir im September 2023, als ich zum DFB gekommen bin, nicht vorstellen können, über die Heim-EM hinaus Bundestrainer zu sein“, äußerte Nagelsmann zur Vertragsverlängerung in der Mitteilung des Verbandes.

„Unser großes Ziel war ein erfolgreiches Turnier. Ich habe mir damals aber auch nicht vorstellen können, was die Nationalmannschaft den Menschen in Deutschland bedeutet. Wie viele Herzen sie erreicht und bewegt. Dieses großartige Feedback, das wir alle, nicht nur ich, jeden Tag bekommen, zeigt uns, dass unser gemeinsamer Weg richtig ist“, ergänzte Nagelsmann. Und dieser sei noch nicht zu Ende: „Wir wollen zusammen Titel gewinnen.“

DFB-Präsident: Nagelsmann perfekt

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sprach von einem „ganz bedeutenden Signal“. Die Position des Bundestrainers sei für Erfolge von zentraler Bedeutung. „Julian Nagelsmann füllt dieses Amt mit seiner sportlichen Expertise, aber auch seinem feinen Gespür für die Mannschaft und die Fans perfekt aus.“

Für Nationalmannschaft-Direktor Rudi Völler hat sich mit der längeren Bindung von Nagelsmann ein besonderer Wunsch erfüllt. Der junge Coach habe Fans und auch Spieler in den vergangenen 16 Monaten „durch seine mitreißende Art für die gemeinsamen Ziele begeistert“. Er habe wieder eine Einheit aufgebaut. „Die ist nötig für den Erfolg.“

Nach einer schwierigen Anfangsphase zählt das DFB-Team wieder zur europäischen Spitze, Nagelsmann konnte elf seiner 19 Länderspiele als Bundestrainer gewinnen. 2024 gab es nur eine Niederlage. Im Viertelfinale der Heim-EM verlor das DFB-Team gegen Spanien mit 1:2 nach Verlängerung.

Die DFB-Auswahl bestreitet erst im März wieder Länderspiele. Dann geht es im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien um den Einzug ins Final-Four-Turnier, das bei einem Erfolg in Deutschland ausgetragen würde. Zweites großes sportliches Ziel ist die erfolgreiche Qualifikation für die WM 2026. (dpa/red)