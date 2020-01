Tsunami-Warnung nach Erdbeben der Stärke 7,7 in der Karibik

Nach einem heftigen Erdbeben der Stärke 7,7 in der Karibik ist eine Tsunami-Warnung ausgegeben worden.

Das Beben ereignete sich am Dienstag zwischen Kuba und Jamaika in einer Tiefe von zehn Kilometern, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Das Epizentrum lag demnach 125 Kilometer nordwestlich der Stadt Lucea auf Jamaika. Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum erklärte, es seien „gefährliche Tsunamiwellen“ im Umkreis von 300 Kilometern vom Epizentrum möglich.

The maregraphic station in George Ton (Caiman islands) shows see level variations of about 50 cm. Do not go on your boat and listen to authorities https://t.co/Ie5PhRN0Wq

— EMSC (@LastQuake) January 28, 2020