Wirtschaft Arbeitslosigkeit und Stellenabbau

Analysten alarmiert wegen der Zukunft des deutschen Arbeitsmarktes

Mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute und Analysten schlagen Alarm: Die Lage am deutschen und europäischen Arbeitsmarkt bleibt angespannt. Das IAB-Arbeitsmarktbarometer verzeichnet den sechsten Rückgang in Folge, das ifo-Institut prognostiziert weitere Stellenstreichungen in der Industrie, und die Unternehmensberatung EY rechnet mit 100.000 verlorenen Arbeitsplätzen.