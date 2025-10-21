Logo Epoch Times

vor 35 Minuten

EU-Parlament gibt Preisträger des Sacharow-Preises bekannt

vor einer Stunde

USA und Ägypten bemühen sich verstärkt um Absicherung von brüchiger Gaza-Waffenruhe

vor 2 Stunden

Österreich schiebt erstmals seit Taliban-Machtergreifung Afghanen ab

vor 3 Stunden

Indonesien lässt wegen Drogen zum Tode verurteilte britische Großmutter gehen

vor 3 Stunden

Boeing 787: Lufthansa tauft Hoffnungsträgerin mit Problemen

vor 4 Stunden

Sachsen schafft Weihnachtsamnestie für Strafgefangene ab

vor 4 Stunden

Digitaler Führerschein und EU-weite Strafen: EU beschließt neue Vorschriften

vor 4 Stunden

Zu hohe Strompreise im Winter? Behörden legen Bericht vor

vor 5 Stunden

Ukraine verlängert Kriegsrecht bis Anfang Februar 2026

vor 6 Stunden

Amerikaner Eric Lu gewinnt Chopin-Klavierwettbewerb

Logo Epoch Times
In naher Zukunft

Chipkrise: Nexperia-Engpass könnte Autowerke stoppen

Lieferprobleme beim Chiphersteller Nexperia könnten die Produktion deutscher Autobauer ins Stocken bringen. Der VDA warnt vor möglichen Produktionsstopps in naher Zukunft.

top-article-image

Nexperia-Produktion in Hamburg.

Foto: David Hammersen/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die deutschen Automobilhersteller stehen womöglich vor einer neuen Halbleiterkrise. Wegen Problemen beim niederländischen Chiphersteller Nexperia könnten schon bald Produktionsstopps drohen, warnt der Verband der Automobilindustrie (VDA).
„Die Situation könnte schon in naher Zukunft zu erheblichen Produktionseinschränkungen, gegebenenfalls sogar zu Produktionsstopps führen, falls die Lieferunterbrechung von Nexperia-Chips nicht kurzfristig behoben werden kann“, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

Wie ist die Lage beim Zulieferer?

Bei Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die bisher von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma übernommen hatte.
Das Unternehmen habe daraufhin Automobilhersteller und Zulieferer informiert, „dass das Unternehmen die Belieferung der Automobilzulieferkette mit seinen Chips nicht mehr in Gänze gewährleisten kann“, so die VDA-Chefin.
Mehr dazu
Nexperia ist laut VDA ein wichtiger Zulieferer, dessen Halbleiter häufig in elektronischen Steuergeräten von Fahrzeugelektroniksystemen zum Einsatz kommen. „Der VDA ist seither mit den betroffenen Unternehmen, der Industrie, der Bundesregierung sowie der EU-Kommission in Kontakt. Aktuell sollte der Fokus sein, schnelle und pragmatische Lösungen zu finden“, so Müller.
Nexperia produziert unter anderem in Hamburg, ist Berichten zufolge aber auf Zulieferungen aus China angewiesen, die nun ausblieben. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.