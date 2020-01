„Eine grundlegende Umgestaltung der Finanzwelt“ – BlackRock drängt auf Nachhaltigkeit und droht Unternehmen

"Jede Regierung, jedes Unternehmen und jeder Anleger muss sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen", fordert BlackRock-Chef Larry Fink in seinem jährlichen Brief an die Konzernchefs weltweit am Dienstag. BlackRock ist weltweit an mehr als 15.000 Unternehmen und Konzernen beteiligt. In Deutschland hat BlackRock Anteile an allen 30 Dax-Konzernen im Gesamtwert von 59 Milliarden Euro. Bei acht dieser Unternehmen ist er der größte Einzelaktionär, darunter die Allianz, Bayer, E.on, ProSieben, Merck und MunichRe.

Der diesjährige Brief trägt den Titel "Eine grundlegende Umgestaltung der Finanzwelt" und hat einiges Gewicht. So müssten sich Unternehmen, Anleger und Regierungen mit dem Klimawandel auch finanziell auseinandersetzen: