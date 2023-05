Sommerurlaub: Flüge und Kreuzfahrten teurer – Bahn lockt mit Sonderkonditionen

Der Urlaub für Familien wird im Sommer 2023 teurer. Auch an Urlaubszielen wie Bibione an der italienischen Adria. Foto: Textbüro Freital

Der Urlaub mit der Familie wird im kommenden Sommer deutlich teurer. Das zeigen Preisvergleiche. Ein wesentlicher Kostenfaktor ist dabei die Anreise.

Einer Auswertung des Vergleichsportals Check24 zufolge werden Flüge nach Las Vegas in diesem Jahr günstiger. Das Spielerparadies in der Wüste von Nevada zählt allerdings eher selten zu den am häufigsten nachgefragten Destinationen für den Urlaub mit der Familie. Wer in diesen mit dem Flugzeug reisen möchte, muss sich im Schnitt auf Mehrkosten von 17 Prozent einstellen.

Das Portal hat die Entwicklung der Kosten für die Anreise von deutschen Flughäfen zu den 30 beliebtesten Zielen in den Sommerferien ausgewertet. Den Zeitungen der „Funke Mediengruppe“ zufolge seien vor allem Flüge nach Bangkok (plus 52,6 Prozent), Rom (44,2 Prozent) und Barcelona (38,7 Prozent) deutlich teurer als 2022.

Für weniger als 400 Euro mit der Familie in den Urlaub nach Italien

Check24 führt die Entwicklung zum einen auf die deutlich gestiegene Nachfrage zurück. Nach den Corona-Jahren verspürten die Menschen im Land allen weiteren Krisen zum Trotz den Drang, zu reisen. Gleichzeitig seien die Betriebskosten bei den Fluggesellschaften deutlich höher. Dies hängt unter anderem mit der Entwicklung der Preise für Treibstoff, der CO2-Bepreisung, Personalkosten oder Flughafengebühren zusammen.

In dieser Situation versuchen Bahngesellschaften, sich als günstigere Alternative für die Anreise in Szene zu setzen. In manchen Fällen gelingt dies zumindest beim Fahrpreis. Beispielsweise bei einer vierköpfigen Familie aus der Mitte Deutschlands, die es an die italienische Adria zieht. Bereits ab 391,50 Euro kann diese von Frankfurt am Main nach Latisana gelangen. Wer das Flugzeug nach Venedig nimmt, muss demgegenüber mindestens 604 Euro einplanen.

Allerdings ist der Flug nach Venedig schon in 75 Minuten möglich – und viele Hotels in Lignano oder Bibione bieten einen kostenfreien Taxiservice vom Flughafen an. Die Bahnreise beginnt hingegen um 5.50 Uhr und beinhaltet Umstiege in Zürich, Mailand, Verona und Venedig. Um 18.45 Uhr muss man vom Zielbahnhof noch eine Verbindung ins Hotel suchen.

Interrail – eine Option auch für Familien?

Dennoch hält die Bahn auch einige attraktive Direktverbindungen bereit. So ist Paris ohne Umsteigen von Düsseldorf aus erreichbar, Krakau ab Berlin und Bologna bereits seit Jahr und Tag ab München. Diese Verbindungen lassen sich auch komplett über das Portal der Deutschen Bahn buchen.

In anderen Fällen kann sich die Buchung komplexer gestalten. Dies gilt unter anderem für Destinationen wie Lissabon, Athen oder Istanbul. Die Anreisedauer kann dabei bereits ab München bis zu einem Tag und länger dauern. Portale wie www.thetrainline.com/de bieten Hilfe bei der Planung von Bahnfahrten zu weiter entfernten Zielen. In vielen Fällen sind sie auch über günstige Adhoc-Tarifoptionen im Bilde.

Ein frühzeitiger Ticketkauf kann auch helfen, Schnäppchen zu ergattern oder Kostenfallen zu entgehen. An Feiertagen und in den Ferien steigen erfahrungsgemäß auch die Preise für Bahntickets. Über www.nightjet.com bieten die ÖBB zum Teil auch Nachtfahrtoptionen im deutschen Streckennetz an. Das in früheren Zeiten vor allem von Schülern und Studenten genutzte Interrail-Ticket könnte auch für Familien angesichts der höheren Flugpreise interessant werden. Unbegrenztes Fahren durch Europa gibt es ab 528 Euro, ein Sieben-Tages-Ticket für den Urlaub für 264. In einigen Ländern oder in Nachtzügen müssen jedoch Sitzplätze oder Schlafwägen dazugebucht werden.

Pkw bleibt nach wie vor für die Fahrt in den Urlaub attraktiv

Auch die Preise für Kreuzfahrten steigen 2023 deutlich an. Reedereien haben mit Corona-Folgen, steigenden Treibstoffpreisen und Personalmangel zu kämpfen. Wie das Portal „cruisetricks.de“ berichtet, könnte es ein Plus von bis zu 25 Prozent bei den Servicegebühren geben. So will man bessere Konditionen für Arbeitskräfte finanzieren, um auf diese überhaupt erst Personal zu bekommen.

In einigen Fällen fallen jedoch auch Angebote und Dienstleistungen weg. Dies macht sich unter anderem in der Menüwahl bemerkbar. Insgesamt werden auch die Preise für Kreuzfahrten deutlich steigen, weil sich die Betreiber auf steigende Belastungen durch Umweltauflagen einstellen.

Für viele Bürger wird vor diesem Hintergrund das eigene Auto das bevorzugte Verkehrsmittel zur Reise in den Urlaub bleiben. Das Preisniveau bei Treibstoffen ist nach wie vor hoch, und auch im nahen Ausland wie Österreich oder Italien ist es angestiegen. Einige Länder wie Slowenien haben auch ihre Mautgebühren erhöht. Dennoch gewährleistet der eigene Pkw für viele auch im Urlaub jene Unabhängigkeit, die einen Mehrwert darstellt.

(Mit Material von AFP)