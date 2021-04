Polnische Wissenschaftler haben die Überreste eines Fötus in einer rund 2.000 Jahre alten ägyptischen Mumie entdeckt. Dies sei der weltweit erste bekannte Fall einer "schwangeren einbalsamierten Leiche", so die Forscher.

Polnische Wissenschaftler haben die Überreste eines Fötus in einer rund 2.000 Jahre alten ägyptischen Mumie entdeckt. Dies sei der weltweit erste bekannte Fall einer „schwangeren einbalsamierten Leiche“, heißt es in einem Artikel in der Fachzeitschrift „Journal of Archaeological Science“. Die Forscher entdeckten den Fötus bei Untersuchungen einer Mumie, die seit 1917 im Nationalmuseum Warschau ausgestellt wird.

Auf den Röntgenbildern sahen die Forscher dann „einen für Eltern vertrauten Anblick“ – „einen kleinen Fuß“, erklärte Marzena Ozarek-Szilke, Anthropologin und Archäologin an der Universität Warschau gegenüber AFP. Bei weiteren Scans machten die Wissenschaftler dann auch den Rest des Fötus aus.

Radiological examination of our mummy, has proved it is the body of a pregnant woman. She came from the elite of Theban community and was carefully mummified, wrapped in fabrics, and equipped with a rich set of amulets. #pregnantmummy pic.twitter.com/jfkLmxo8pi

— Warsaw Mummy Project (@warsaw_mummy) April 29, 2021