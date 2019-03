Intensiv-Fahndung mit WARNHINWEIS des LKA Berlin: Hendrik Schalski entkommen!

Die Polizei Berlin wendet sich mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung:

Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Intensivfahndung des Landeskriminalamts Berlin nach dem 34-jährigen Hendrik Jonas SCHALSKI.“ (Polizeibericht)

Der gesuchte Hendrik Schalski war seit dem August 2007 wegen Totschlags im Krankenhaus des Maßregelvollzugs untergebracht und benötigt „regelmäßige Medikation“.

Am Donnerstagnachmittag, 14.März, gelang dem 34-Jährigen die Flucht, als er gegen 16 Uhr einen Ausgang in Begleitung von Krankenhauspersonal nutzte, um zu entkommen.

WARNHINWEIS der POLIZEI:

Es ist nicht auszuschließen, dass Hendrik SCHALSKI ein Messer mit sich führt. Es wird um äußerste Vorsicht gebeten.“ Bitte sprechen Sie Herrn SCHALSKI nicht an und verständigen Sie sofort die Polizei.“ (Polizei Berlin)

Hinweistelefon: 030 / 4664 – 973305

Das Landeskriminalamt Berlin, Gothaer Str. 19, 10823 Berlin-Schöneberg, bittet um Hinweise unter Telefon 030 / 4664 – 973305 oder per E-Mail an[email protected] oder an jede andere Polizeidienststelle und fragt:

Wer hat Hendrik SCHALSKI seit seiner Flucht am 14.03.2019 gesehen oder weiß, wo er sich seitdem aufhält?

Wer kann Angaben zu Kontaktpersonen von Hendrik SCHALSKI machen?

Wer kann Angaben zu Orten machen, an denen der Flüchtige verkehrt bzw. verkehrt hat?

Personenbeschreibung:

Name: Hendrik Jonas Schalski

Alter: 34 – 40 Jahre

Gestalt: ca. 1,80 Meter, adipöse (fettleibig) Gestalt

Aussehen: dunkelblonder Vollbart, lange, dunkelblonde Haare, Pferdeschwanz

Bekleidung: schwarze Bomberjacke, schwarze Jogginghose, festes Schuhwerk

Accessoires: dunkelblauer Rucksack

Besonderheiten: Raucher

(sm)