Das Brot – Von Wilhelm Busch

Das Brot

Er saß beim Frühstück äußerst grämlich,

Da sprach ein Krümchen Brot vernehmlich:

»Aha, so ist es mit dem Orden

Für diesmal wieder nichts geworden.

Ja, Freund, wer seinen Blick erweitert

Und schaut nach hinten und nach vorn,

Der preist den Kummer, der ihn läutert.

Ich selber war ein Weizenkorn.

Mit vielen, die mir anverwandt,

lag ich im lauen Ackerland.

Bedrückt von einem Erdenkloß,

macht‘ ich mich mutig strebend los.

Gleich kam ein alter Has gehupft

und hat mich an der Nas gezupft,

und als es Winter ward, verfror,

was peinlich ist, mein linkes Ohr,

und als ich reif mit meiner Sippe,

o weh, da hat mit seiner Hippe

der Hans uns rundweg abgesäbelt

und zum Ersticken festgeknebelt

und auf die Tenne fortgeschafft,

wo ihrer vier mit voller Kraft

im regelrechten Flegeltakte

uns klopften, daß die Scharte knackte!

Ein Esel trug uns in die Mühle.

Ich sage dir, das sind Gefühle,

wenn man, zerrieben und gedrillt

zum allerfeinsten Staubgebild‘,

sich kaum besinnt und fast vergißt,

ob Sonntag oder Montag ist.

Und schließlich schob der Bäckermeister,

nachdem wir erst als zäher Kleister

in seinem Troge baß gehudelt,

vermengt, geknebelt und vernudelt,

uns in des Ofens höchste Glut.

Jetzt sind wir Brot. Ist das nicht gut?

Frischauf, du hast genug, mein Lieber,

greif zu und schneide nicht zu knapp

und streiche tüchtig Butter drüber

und gib den andern auch was ab!«

Wilhelm Busch (1832 – 1908)