Erwerbstätigkeit von Müttern kleiner Kinder steigt weiter an

Die Erwerbstätigkeit von Müttern mit Kindern unter drei Jahren steigt an, aber über die Hälfte (60,3 Prozent) bleiben zu Hause bei den Kindern.

Fast 40 Prozent der Mütter mit mindestens einem Kind unter drei Jahren sind erwerbstätig. Die Quote betrug vergangenes Jahr genau 39,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Damit stieg der Anteil binnen 14 Jahren deutlich an, 2008 und damit zu Beginn der Zeitreihe waren es lediglich 30,8 Prozent.

Ein Grund für den Anstieg sei der Ausbau der Kinderbetreuung im Zuge der Einführung eines Rechtsanspruchs auf frühkindliche Betreuung, erklärten die Statistiker, die die Zahlen anlässlich des Muttertags am kommenden Sonntag veröffentlichten. Weitere Gründe können finanzielle Notwendigkeiten oder ein geändertes Selbstverständnis der Frauen sein. Bei den Vätern mit mindestens einem Kind unter drei Jahren betrug die Quote im vergangenen Jahr 89,6 Prozent – 2008 waren es 88,9 Prozent.

Die Erwerbstätigkeit von Müttern stieg unabhängig vom Alter der Kinder in den vergangenen Jahren insgesamt an. Laut Statistikamt waren 2008 noch 56,7 Prozent aller Mütter mit Kindern unter zwölf Jahren erwerbstätig, im vergangenen Jahr waren es bereits 64,1 Prozent. Bei Müttern mit älteren Kindern von zwölf bis 18 Jahren stieg der Anteil in diesem Zeitraum von 76,8 Prozent auf 84 Prozent an. (afp/red)