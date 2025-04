Hessen: Angreifer erliegt nach tödlichen Schüssen auf 17-Jährige seinen Verletzungen

Nach tödlichen Schüssen auf eine 17-Jährige auf offener Straße im hessischen Wetzlar ist auch der Tatverdächtige seinen Verletzungen erlegen. Der 32-Jährige starb am Montag in einem Krankenhaus, wie die Polizei in Dillenburg am Dienstag mitteilte. Demnach waren er und die getötete 17-Jährige vor der Tat für kurze Zeit ein Paar. Die Jugendliche habe die Beziehung aber vor einigen Monaten beendet.

Der 32-Jährige hatte keine Waffenerlaubnis, die Tatwaffe besaß er illegal. Den Ermittlungen zufolge soll er der 17-Jährigen am Donnerstagmorgen in Wetzlar aufgelauert und sie niedergeschossen haben. Sie starb in einem Krankenhaus. Der Angreifer fügte sich nach der Tat mit der Waffe selbst lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde in einer Klinik notoperiert, wo er nun starb. (afp)