15-Jähriger stürzt vom Balkon im achten Stock – fünf Festnahmen

Bei einem Überfall auf eine Wohnung in Hamburg ist ein 15-Jähriger von einem Balkon im achten Stock in den Tod gestürzt.

Mehrere Verdächtige drangen in der Nacht zum Montag offenbar gewaltsam in die Wohnung eines Hochhauses ein und attackierten die Anwesenden, wie die Polizei in Hamburg mitteilte. In der Folge des Geschehens stürzte der 15-Jährige aus noch unbekannten Gründen vom Balkon.

Ob der Jugendliche gestoßen wurde, wird ermittelt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Alarmierte Polizisten fanden den Jugendlichen leblos vor dem Haus.

Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort. Der Angriff ereignete sich im Bezirk Harburg.

Die Verdächtigen wurden gefasst

Die Angreifer entkamen den Angaben zufolge vor dem Eintreffen der Polizei. Bei der anschließenden Fahndung konnten vier Syrer und eine Irakerin im Alter von 16 bis 22 Jahren festgenommen werden.

Sie waren in zwei Taxis unterwegs. Laut Polizei wiesen sie Übereinstimmungen mit den Täterbeschreibungen auf. Über den Verbleib der Festgenommenen sollte noch am Montag entschieden werden.

In der Wohnung hielten sich während des Angriffs zudem drei weitere Männer im Alter von 17 bis 21 Jahren auf. Sie blieben unverletzt. Augenzeugen und Verwandte des Opfers wurden psychisch betreut. Die Ermittlungen dauern an.